Strandurlaub für die Augen: Houdini schmeichelt sich in Game-Development-Pipelines.

In nuce: Egal, ob Blizzard, CD Projekt, Sega, Ubisoft oder Valve: In diesem Dreieinhalbminüter zeigt Houdini, dass es – von Triple-A-Titel bis Indie-Perle – fest in die Pipelines von Spieleentwicklerinnen verankert ist.

Wir finden: Wer Game Development betreibt, muss auch wissen, dass Houdini mehr ist, als ein berühmter Zauberer ungarischer Herkunft. Ziemlich zauberhaft geht es bei nachstehendem Reel nichtsdestotrotz zu.

2021 Houdini Games Reel