MA-Studiengang | Internationale Filmschule Köln

In nuce: Am 23ten September startete der neue Master-Studiengang „Entertainment Producing“ an der Internationalen Filmschule Köln (ifs).

Was beinhaltet der Studiengang? Der Studiengang widmet sich in vier Semestern der Entwicklung, Produktion und Auswertung non-fiktionaler Entertainment-Formate. Ziel des Studiums ist es, den studierenden Medienschaffenden bei der beruflichen Weiterentwicklung zum Entertainment Producer zu unterstützen. Die insgesamt 14 Studierenden aus Deutschland und der Schweiz bringen mehrheitlich bereits Medienerfahrungen mit, darunter aus solchen Bereichen wie Redaktion, Konzeption, Producing, Produktionsmanagement, Casting, Social-Media-Content, Drehbuch, Regie oder Schnitt.

Curriculare Aufstellung: Geleitet wird der erste deutschsprachige Entertainment-Master von Professorin und Formatexpertin Jennifer Mival. Sie verantwortete zuletzt bei Netflix den neuen Programmbereich Nonfiction Series Originals für den deutschsprachigen Markt und Skandinavien. Zuvor war sie als Executive Producer respektive Head of Formats bei Seapoint in Köln, ITV Studios und ProSiebenSat.1 tätig, sowie als Programmchefin beim Jugendsender Joiz.

Zuletzt sprachen wir mit Jennifer Mival für unsere Ausgabe mit dem Ausbildungsschwerpunkt, der DP 03 : 2021, über die Netflix-Serie „Das Hausboot“ mit Olli Schulz, über das Reizwort „Originalität“ und natürlich auch über den Studiengang Entertainment Producing.

Weitere Studieninfos: Über den MA-Studiengang an der ifs informiert ihr euch entsprechend online. Übrigens startete, ebenfalls kürzlich, der neue Studiengang „Film“ an der ifs, und zwar unter der Leitung des renommierten Filmemachers Ciro Cappellari.