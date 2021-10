Adobe Premiere | Artikel

In nuce: In diesem Artikel bei den Kollegen von Provideo Coalition will euch Scott Simmons davon überzeugen, dass die Listen-Ansicht von Premiere Pro gegenüber der dortigen Thumbnail-Ansicht zu bevorzugen ist – und bietet euch dazu sein View Preset an.

Weitere Infos: Ob Scott mit seiner Listen-Liebe und Warnung vor dem Thumbnail-Terror Recht behält, und was das Hamburger Menu (bitte ohne Analog-Käse, aber mit gustatorisch wertvollem Guacamole!) damit zu schaffen hat, erfahrt ihr im entsprechenden Artikel auf Provideo Coalition.

Verfügbarkeit: Ungeduldige laden sich Scotts View Presets gleich hier runter.