Battlefield 4 | Werkstattbericht

Blast from the Past: In diesem ausführlichen Werkstattbericht auf 80LV erzählt Environment Artist Gilles Devos davon, wie der FPS-Klassiker Battlefield 3 – damals, anno 2011 – in ihm den Wunsch ausgelöste, sich als Game Artist zu verdingen. Als Inspiration für sein Fanboy-Projekt diente Gilles übrigens der Gameplay-Reveal-Trailer „Fishing in Baku“ zu Battlefield 4.

Weiter Infos: Gilles freut sich über euren Besuch auf ArtStation. Er ist übrigens Alumnus von Digital Arts & Entertainment in Belgien.