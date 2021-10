Masquerade | Werkstattbericht

In nuce: Dieser ausführliche Artikel auf fxguide setzt euch auseinander, wie Version 2.0 von Digital Domains hauseigenem Facial-Capture-System, aka Masquerade, entscheidend dazu beiträgt, Marvel-Superbösewicht Thanos sein Gewinnerlächeln auf den Josh Brolin zu schneidern.

Verfügbarkeit: Wenn ihr also wissen wollt, was die Entwicklung von Masquerade vorangetrieben hat (Looking at you again, Thanos!), und wie es dem Team um Digital Domain – dank derselben Technologie – gelang, den legendären Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King auf das Cover des Time-Magazins zu bringen, der wird mit dieser Lektüre Wissenslücken stopfen – oder ihr klickt das Making-of-Video hier unten (um mehr über das Time-Cover zu erfahren).

Martin Luther King Jr. : Recreating An Icon in Virtual Reality