Substance 3D Sampler | Release

In nuce: Adobe veröffentlicht Version 3.1 seiner Material-Authoring-Software 3D Sampler, vormals als Substance Alchemist bekannt.

Zu den neuen Features gehören: Unterstützung für SVG-Dateien, ein neuer Color Picker, ein überarbeitetes Crop-Tool, und eine verbesserte Zusammenarbeit von Adobe Illustrator mit Substance 3D Stager. Was die SVG-Dateien angeht, empfiehlt Adobe übrigens, dass ihr Vektorgrafiken im SVG-Format importiert – sofern es sich um Gewebe-Materialien handelt. Und der Color Picker protzt mit Optionen fürs Farbfelder-Management und Hexadezimalwerten für Farben, aber auch einem neuen Pipetten-Tool (Eyedropper) zwecks Farbauswahl. Womit hingegen das Crop-Tool an Neuerungen aufwarten kann, ist, die Taste „Enter“, um den zugeschnittenen Bereich zu bestätigen und unerwünschte Bilddehnung zu vermeiden. Doch damit nicht genug, denn mittels eines neuen „Edit in Illustrator“-Befehls ist es möglich, Quellbilder eines Materials direkt in Illustrator zu öffnen. Alle Änderungen werden dabei direkt an den Sampler zurückgegeben. Was sich sonst noch getan hat: Shader-Einstellungen für das neue Adobe Standard Material werden jetzt in den Dateiformaten .sbsar oder .sbs exportiert, womit – laut Adobe – dieselben Dateien besser mit Substance 3D Stager harmonieren.

Weitere Infos: Über Version 3.1 von 3D Sampler informiert ihr euch hier oder hier.

Videos: Und wer Erkundigungen darüber einholen möchte, welche kreativen Gestaltungsspielräume sich mit Adobes 3D Stager, 3D Sampler, 3D Painter und 3D Designer auftun, der klickt sich in die vier nachstehenden Videos rein.

Start Adobe Substance 3D Sampler



Start Adobe Substance 3D Stager



Start Adobe Substance 3D Painter



Start Adobe Substance 3D Designer