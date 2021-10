Prozedurales | Projekte

In nuce: TomekS, Spieleentwickler bei Lykke Studios, präsentiert seine Prozedural-Projekte, die er mit Geometry Nodes erstellt hat. Seine Projekte zog TomekS mithilfe von Blender hoch.

Von Märchenwald-Türmen (mit Wendeltreppe) und lauter bunten Lego-Klötzchen (ein Farbenrausch!): Zu den beiden Projekt-Highlights von TomekS gehören ein prozedural erstellter Turm und ein Lego-Generator. Drittes Projekt im Bunde sind prozedural verlegte Rohre.

Weitere Infos: Um immer über TomekS Projekte zu Shadering und Prozeduralem informiert zu bleiben, folgt ihr dem Spieleentwickler einfach auf Twitter.

I made a lego generator using @Blender geometry nodes. Full screenshot of the nodes can be found here: https://t.co/VTCaONCMuf #b3d #geometrynodes #blender pic.twitter.com/cHlVPI1ZlX

I made procedural pipes driven by a polyline using Blender's geometry nodes. This is a very popular exercise in Houdini, was curious if it's doable in Blender (3.0 alpha), and with a few "dirty" tricks it most definitely is. #blender #geometrynodes #screenshotsaturday pic.twitter.com/5ZqSoFnjUY

— TomekS (@_TomekS) July 17, 2021