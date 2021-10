Visual Effects Society | Ehrenpreise

In nuce: Die Visual Effects Society (VES) hat seine neuesten Ehrenmitglieder (Honorary Members), VES-Fellows und Neuankömmlinge in der VES-Ruhmeshalle (Hall of Fame) bekannt gegeben. Die neuen Ehrenmitglieder und Hall of Famer werden bei Feierlichkeiten gebührend begrüßt – noch in diesem Herbst.

James Cameron (Aliens, Terminator 2, you name it…) und Gary Demos (The Last Starfighter, Futureworld, und überhaupt Pioneer der modernen Visual Effects) wurden zu Ehrenmitgliedern erhoben. Zu den neuen VES-Fellows gehören Brooke Breton (Star Trek IV, Star Trek VI, maßgeblich an der Gründung von Digital Domain und Dreamworks Animation beteiligt), Mike Chambers (Tenet, The Dark Knight Rises, Dunkirk, u.v.m.), Van Ling (Men in Black, Starship Troopers, Titanic) und Nancy St. John (Gladiator, Ein Schweinchen namens Babe, Men in Black 3). So weit, so prestigeträchtig.

Mehr Infos: Wenn ihr erfahren wollt, welche fünf VFXlerinnen sich als Ehrenmitglieder in der VES-Ruhmeshalle qualifizieren konnten – und inwiefern John Whitney Sr. Beitrag an der legendären Titel-Sequenz von Hitchcocks Vertigo zu der jetzt vergebenen Ehrung beitrug – klickt ihr direkt auf der Homepage der VES vorbei. Entdeckt alte und neue Urgesteine und deren Verdienste um die Geschichte der Visual Effects!