Fusion | Tutorial

In nuce: In diesem eineinhalbstündigen Tutorial zeigt euch Archviz Studio Dbox wie ihr Fusion dahingehend nutzt, um Luftaufnahmen zu bereinigen. Dabei bewegt sich das Tutorial aus dem Luftraum. Überhaupt wird euch während der 90 Minuten Lauflänge gezeigt, wie ihr Retusche mit Fusion bewerkstelligt, egal, um welche Art von Bewegtbild es sich bei eurem Footage handelt.

Für wen ist es gedacht? Laut Archviz richtet sich das Tutorial an all diejenigen, die CG in Realaufnahmen integrieren möchten. Vorhandenes Wissen zu Fusion ist, so sagt es Archviz, nicht erforderlich. Allerdings ist ein Grundverständnis in puncto Compositing hilfreich. Über die verbauten Kapitelmarker hangelt ihr euch übrigens komfortabel durch die verschiedenen Themenpunkte des Videos – gleich hier unten.

Fusion 17.1 & 17.2: Zu den letzten Releases von Fusion, und was damit einherging, informiert ihr euch hier und hier.

Using fusion to clean up aerial shots