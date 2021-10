EmberGen | Release

In nuce: Das Team um JangaFX veröffentlicht die Pre-Release 4 der Version 0.7.5 von EmberGen – zugänglich gemacht über den dazugehörigen Discord-Server. Bei EmberGen handelt es sich um ein Echtzeit-Tool auf GPU-Basis, mit dem Feuer, volumetrische Objekte, Rauch und Partikel simuliert werden.

Feature-Freuden: Laut JangaFX gehören zu den neuen Funktionen ein verbessertes Exportieren, zwanzig neue Presets und dergleichen Funktions-Freuden mehr. Seht dazu das Twitter-Posting hier.

EmberGen 0.7.5 pre-release 4 has just been released on our discord server for licensed users. Exports have been fixed, over 20 new presets, and a lot more! We're inching ever closer to an official 0.7.5 public release. pic.twitter.com/dFcouxvpQU

— JangaFX Software (@JangaFX) September 30, 2021