Silo 2021.3 | Release

In nuce: Nevercenter veröffentlicht Version 2021.3 seines Modeling-Tools Silo.

Neue Features sind: ein neues Array-Replicate-Tool (mit dem ihr ein Objekt oder mehrere Objekte entlang des Grids und in Richtung einer, zweier oder dreier Achsen anordnet) und Randomisierungs-Funktionen für Platzierung, Rotation, Größe und Blend-Shape-Sliders. Laut Nevercenter eignen sich beide Features – sowohl Array-Replicate-Tool als auch Randomisierungs-Funktionen – dafür, solche Objekte anzuordnen, die ihr in hoher Anzahl braucht (beispielsweise Vogelschwärme, Baumreihen, Kopfsteinpflaster auf Gehweg, eine Raumschiff-Armada, o.ä.).

Weitere Infos: Bekommt ihr bei Nevercenters Internetauftritt. Insoweit ihr vom Modeling-Tool Silo begeistert seid, lohnt es außerdem, sich die Schwester-Software Milo anzuschauen – kürzlich in der Version 2021.2 erschienen.

Tutorial: Wer nach einer Anleitung sucht, wie das mit dem Array-Replicate-Tool funktioniert, dem wird im nachstehenden Video geholfen.

Silo 2021.3: Now with a new Array Replicate tool