Technik-Oscars | Artikel

Rückblick: Im Februar dieses Jahres berichteten unsere Kolleginnen von fxguide darüber, wie 55 Kreative und zwei Firmen für ihre Leistungen mit Technik-Oscars gewürdigt wurden. Dabei kristallisierten sich für fxguide insbesondere zwei Firmen als die großen Gewinner heraus: Technoprops von ILM und Standard Deviation zusammen mit Weta Digital.

Schlaglicht auf den Artikel: In dem ausführlichen Artikel meldet sich James Cameron persönlich, spricht über die technischen Entwicklungen der letzten Dekaden, und wie die Technik-Oscars dieselben Entwicklungen wiederholt gewürdigt haben. Außerdem wagt der Artikel eine Rückschau auf die Firma Techniprops, wird das Gespräch mit Senior Virtual Production Consultant Glenn Derry gesucht, der unter anderem an solchen modernen Klassikern wie Steven Spielbergs A.I., James Camerons Avatar oder Jon Favreaus The Jungle Book mitgewirkt hat. Und wenn ihr erfahren wollte, inwiefern die legendären Stan Winston Studios dazu beigetragen haben, kopfgetragene Gesichtserfassung für High-End-Produktionen wie Avatar salonfähig zu machen, für den gehört dieser Artikel auf die Must-Read-Liste. On top gibt es Produktions-Fotos von Zoe Saldana, Sigourney Weaver und anderen Avatar-Darstellern mit Head Gear.

Verfügbarkeit: Den gesamten Artikel lest ihr auf fxguide.

Video: Wenn ihr sehen wollt, wie sich James Cameron rednerisch für die Technik-Oscars ins Geschirr wirft, klickt ihr auf nachstehendes Video.

James Cameron | 2021 Scientific and Technical Awards