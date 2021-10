Unreal Engine | Tutorial

In nuce: William Faucher (YouTuber und Mentor bei CGSpectrum) hat ein Tutorial veröffentlicht, bei dem sich alles (vor allem die virtuelle Kamera) darum dreht, wir ihr – innerhalb der Unreal Engine – diesen Shaky-Cam-Look hinbekommt.

William Faucher zeigt euch, wie ihr bestehenden Kamerabewegungen ein Rauschen hinzufügt. Die Ästhetik verwackelter Kameras eignet sich für alldiejenigen unter euch, die mit ihren Aufnahmen einen Realismus erreichen möchten, der von stabil-sauber koordinierten Kamerafahrten abweicht. Das Video-Tutorial findet ihr gleich hier unten.

Mehr Unreal-Tutorials: Und zwar mit Zerstörungswut, Street-Fighter-Allüren, Wolkig mit Aussicht auf Volumetrics und strahlenden Lumen – oder macht doch erstmal eine Pause?

Breathe LIFE Into Your Shots With Camera Shake