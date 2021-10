Mari 5.0 | Release

In nuce: Foundry veröffentlicht Version 5.0 seiner Texture-Painting-App Mari – vorerst als Beta.

Neue Features: Eines der aufregenderen Features ist die Umstellung auf Python 3.7, um die CY2020-Spezifikation der VFX-Reference-Plattform zu unterstützen. Für diejenigen User, bei denen der Wechsel auf Python 3 noch ansteht, hat Foundry eine Überraschung parat: Mit Mari 4.8 nutzt ihr weiterhin Python 2.7, während ihr gleichzeitig in den Genuss der neuen Features von Mari 5.0 kommt. Ein weiteres neues Feature ist die Unterstützung für die USD-basierte Arbeitsweise. Damit können User jetzt Assets im USD-Format in Mari importieren, oder Vorschau-Ansichten nach Katana exportieren. Laut unserer Kolleginnen von CG Channel soll das allerdings vorerst nur mit Meshes funktionieren. Mit diesen und zukünftig hinzukommenden Features soll eine stärkere Kompatibilität zwischen Mari und Katana gewährleistet werden.

Foundry hat außerdem einen neuen Shader-Typ eingeführt, der – dem Aussehen nach – dem von UsdPreviewSurface ähnelt. Daneben hat das Bürsten-System eine Verbesserung erfahren: Wie ebenfalls CG Channel berichtet, werden für die sogenannten „Splats“ jetzt mehrere Farben unterstützt. Außerdem könnt ihr nun wahlweise farbige Bilder als Brush-Spitze auswählen, anstatt nur den Alphakanal eines Bildes zu nutzen, um somit die Bürstenform festzulegen.

Doch damit nicht genug der Feature-Freuden, denn das Bake-Point-Filter-System ermöglicht es, Filter – wie beispielsweise den Gaußschen Weichzeichner (Gaussian Blur) – non-destruktiv auf Filter anzuwenden. Deshalb ist es nicht länger nötig, für diesen Arbeitsschritt den NodeGraph zu verlassen. Auch dürfen sich alle freuen, jene die typische Nuke-Arbeitsweise à la Snap to Grid schätzen. Denn wahlweise ist dieser Snap-to-Grid-Ansatz zwecks Organisation von Node-Graphen und Layout jetzt anwählbar. Damit soll das Fine-Tuning leichter von der Hand gehen.

Weitere Infos: Eine Registrierung vorausgesetzt, erfahrt ihr hier mehr über die Beta von Mari 5.0. Oder ihr klickt hier so lange auf Refresh, bis der Full Release passiert. Oder aber ihr blickt zurück, was bei den Releases von Mari 4.6v4 und Mari 4.7 so ging.