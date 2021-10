FMX 2022 | Veranstaltung

In nuce: Im Jahr 2022 wird die FMX – Film & Media Exchange wieder vor Ort in Stuttgart stattfinden. Noch dieses Jahr fand sie rein online statt.

Termin: Vom 3ten bis zum 5ten Mai 2022 öffnet die FMX ihre realen – nicht nur virtuellen – Pforten mit einem hochkarätigen Programm im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Am 6ten Mai wechselt die FMX in den virtuellen Modus und bietet ihr weltweit abrufbares Online-Programm.

Program Chair Hasraf „HaZ“ Dullul: Die Konferenz steht unter dem Motto „Changing the Game“ und konnte den Regisseur und Produzent Hasraf „HaZ“ Dullul als ersten Program Chair der FMX gewinnen. Leserinnen der Digital Production ist HaZ bereits vertraut. Anlässlich der FMX 2021 führten wir mit ihm ein ausführliches Interview („Features Films in Unreal“), erschienen in unserer Ausgabe 05 : 2021. Darin spricht der Filmemacher über seine Anfänge in der Videospielbranche, seine erfolgreichen Indie-Sci-Fi-Filme „The Beyond“ und „Origin Unkown“, seine Mitarbeiter an der spritzig-witzigen Disney-Serie „Fast Layne“, und natürlich seine Unreal-Engine-Pipeline. HaZ bringt also mehr denn ausreichend Fachkenntnis mit. Als erster Program Chair der FMX wird er seine Ideen einbringen. Auch wird HaZ die erste Person sein, die mit dem FMX-Team bei der Entwicklung des Konferenzprogramms zusammenarbeitet.

Changing the Game: Aber was genau steckt hinter dem Messe-Motto „Changing the Game“? Nun, die Entwicklungen im Bereich der virtuellen Produktion haben mit Echtzeit-, Remote- und virtuellen Workflows zunehmend die flexible Zusammenarbeit an Projekten verbessert. Beschleunigt durch die globale Pandemie, setzen Projekte jetzt vermehrt auf iterative Echtzeit-Workflows anstatt auf lineare Prozesse. Auch deshalb wird sich die FMX 2022 mit Menschen ihren Projekten befassen, welche die Medienproduktion weiterentwickeln und demokratisieren.

Weitere Infos: Schaut auch auf der Homepage der FMX vorbei, um die Vorfreude auf die FMX 2022 weiter zu pushen. Wir sagen: Get ready for FMX 2022. Wir sind dabei. Ihr auch?