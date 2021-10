Monster Hunter | Verlosung

Welches sind die furchteinflößendsten Film-Monster aller Zeiten? Der weiße Hai, das Ding aus einer anderen Welt, oder vielleicht doch das Alien aus der gleichnamigen Filmreihe? Wenn eure Antwort lautet „Die fulminantesten Filmmonster sind natürlich Apceros, Rathalos und der kuschelig-flauschige Meowscular.“, dann seid ihr nicht nur Fans der Monster-Hunter-Gaming-Reihe, sondern auch genau die richtigen Kandidatinnen für unsere Verlosung! Denn zusammen mit Constantin Film bringen wir gleich dreimal die Blu-Ray (auch in 3D abspielbar) und eine 4K-Disc zur filmischen Adaption der Gaming-Verfilmung „Monster Hunter“ – mit Zombie-Alumna Milla Jovovich in der Hauptrolle – unters Monster-verrrückte Filmvolk.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie nennt sich die sechsteilige Filmserie, in der Milla Jovovich nicht Drachen-artige Monstren, sondern Untote schnetzelt?

Zum Film: Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit in eine andere Welt katapultiert, finden sich die Soldaten in einem unbekannten und feindlichen Land wieder. Sie haben den Lebensraum von gigantischen und äußerst gefährlichen Monstern betreten, die gegen ihre Feuerkraft immun zu sein scheinen. In einem verzweifelten Kampf ums Überleben treffen sie auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihnen ermöglicht, sich den mächtigen Kreaturen zu stellen. Gemeinsam mit dem Admiral (Ron Perlman) vereinen die tapferen Krieger ihre Fähigkeiten, um Seite an Seite nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das Fortbestehen ihrer Welt zu kämpfen.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort hier ins Formular ein – und wir schauen, wen die Glücksfee zieht! (Link zum Formular)

Einsendeschluss ist der 22ten Oktober 2021. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.