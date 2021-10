Clayxels | Tutorial

In nuce: In diesem Breakdown zeigt euch Spieleentwickler Alex Strook, wie ihr Unitys Clayxels nutzt, um damit volumetrisches Modeling der beeindruckenden Art zu kreieren.

Das Tutorial hangelt sich thematisch an mehreren Sprossen entlang: Strook setzt euch beispielsweise auseinander, wie ihr passendes Bildmaterial sammelt, welches hinterher als Grundlage für Meshes in Clayxels dient. Auch darüber, wie ihr die Farbpalette des Tools bedient, und wie es gelingt, eine Normal Map einzurichten, doziert Strook. Schließlich macht er euch noch verständlich, wie das mit dem Lighting und Post-Processing in Clayxels funktioniert. Ein vollgepackter Stundenplan also!

Strook, der sich selbst nicht als Character Artist versteht, zeigte sich begeistert darüber, wie einfach ihm das Modeling solcher Charaktere mit Clayxels von der Hand geht. Das spricht für die Einsteigerfreundlichkeit Clayxels. Selber testen konnten wir das Tool zwar nicht, aber vorerst vertrauen wir Strooks Erfahrungsbericht.

I added some sounds for fun while editing the video, i hope you enjoy 😄 dont you want to just lay down on the grass and relax ? i sure do ! #madewithunity #screenshotsaturday #Clayxels pic.twitter.com/wbmydgg9OV — Alex Strook 🐁 (@AlexStrook) August 23, 2020

13/15 some particles to add some life. every splat in the shader picks a random brush texture with a random timing and speed PER splat i really wanted this painting effect to look alive, in-between foliage and brushstrokes, i really like how this turned out in the end pic.twitter.com/6cSTYxQB9t — Alex Strook 🐁 (@AlexStrook) August 27, 2020

1/15 After all the nice comments on this little scene, I had to do a breakdown ! I will try to explain my thought process and some technical details. I hope you enjoy it !! ✨how i achieved this look with Unity + Clayxels✨ THREAD 👇#madewithunity #clayxels #gameart #gamedev pic.twitter.com/xGVA19Kb1R — Alex Strook 🐁 (@AlexStrook) August 27, 2020

Weitere Infos: Für Weiteres zu Spieleentwickler Alex Strook besucht ihr ihn auf Twitter oder Github – oder ihr schlendert durch seinen YouTube-Kanal. Dort empfiehlt es sich, die drei nachstehenden Tutorials anzuklicken, um erste Schritte mit Clayxels zu wagen. Findet also selbst heraus, ob das Tool wirklich so einsteigerfreundlich ist, wie Strook in seinen Twitter-Postings erzählt.

Verfügbarkeit: Für knapp 53 Euro besorgt ihr euch Clayxels in Unitys Asset Store.

1/2 Let’s sculpt a Roald Head in Unity! – Clayxels Tutorial



3/3 Sculpting the Legs & Conclusion – Clayxels Tutorial



2/2 Sculping the body! – Clayxels Tutorial