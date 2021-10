Nuke 13.1 | Release

In der Beta: Das Compositing-Triple um Nuke, NukeX und Nuke Studio – jetzt testen!

In nuce: Foundry veröffentlicht Nuke 13.1 – vorerst als Beta. Bestehende User können die Beta jetzt testen. Die Beta-Phase betrifft alle drei Ableger der Node-basierten Compositing-Software, sprich Nuke, NukeX und Nuke Studio.

Alle drei zusammen: Nuke, NukeX und Nuke Studio – profitieren laut Foundry von der grunderneuerten 3D-User-Experience: neues Design für den Viewport-Transform, oder Gizmos für Größe und Rotation sind hier zu nennen. Dabei wurde das Design der neuen Gizmos denen von Katana angepasst – genauso wie die Standard-Hotkeys für den Wechsel zwischen Transform-Modi. An Funktionalität kommt jetzt hinzu: Wechsel zwischen Local-, World- und Screen-Space; damit werden Objekte entlang unterschiedlicher Achsen gleichzeitig umgestellt. Zusätzlich werden damit Drehpunkte (Pivot Points) von Geometrien verschoben, ohne die Geometrien selbst zu verschieben.

Shake (it) to Disconnect, Baby: Und wer schon immer mal eine Node – oder mehrere Nodes zugleich – komfortabel aus dem Node Graph entfernen wollte, der freut sich: Indem ihr die betroffenen Nodes mit dem Cursor hin und her schüttelt, ist das jetzt möglich.

Jetzt mit Unreal verquickt: UnrealReader ist eine neue NukeX-Node, die euch Nuke mit dem Unreal Editor verbindet. Damit soll es vor allem für die Compositer unter euch einfacher werden, Live Renderings zu erstellen. Denn solche Live Renderings, die in der Unreal Engine erstellt wurden, lassen sich mit der NukeX-Node in Nuke weiterbearbeiten.

Wir mögen’s soft: Denn fünf neue Soft Effects wurden Hiero und Nuke Studio hinzugefügt. Damit nicht genug, denn solche Effekte, die bereits in den Vorgängerversionen verfügbar waren, wurde ein erweiterter Funktionalitätsumfang spendiert. Welche das genau sind, erfahrt ihr im vorletzten Video unten.

Weitere Infos: User testen die Beta zu Version 13.1 mittels ihres vorhandenen Lizenzschlüssels für den Full Release von Version 13.0. Eine bestehende Registrierung vorausgesetzt, testet ihr euch hier durch die Beta von Nuke 13.1, und erfahrt mehr über die neuen Feature-Freuden. Alternativ klickt ihr euch durch die nachstehend verlinkten Videos, welche euch die neuen Features in Ton und Farbe präsentieren. Notabene: Erst kürzlich ging Foundry mit einer weiteren Software in die Public-Beta-Phase, und zwar mit Mari 5.0. Wer sich auch hier in die Beta reinfuchst, ist erstmal Foundry-mäßig ausgelastet.

3D UX

Shake to Disconnect

OCIOv2

Unreal Reader

AIR tools

New SoftEffects

Copy Between Projects