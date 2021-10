Random Flow | Tool

In nuce: Plugin-Entwickler Ian Lloyd Dela Cruz (auch bekannt unter seinem Pseudonym Blender Guppy) hat ein Tool namens Random Flow veröffentlicht. Bei dem Blender-Tool handelt es sich um einen randomisiert arbeitende Mesh-Generator, der sich an die Arbeitsschritte Hard-Surface-Prototyping und Concept Art richtet.

Wie funktioniert Random Flow? Das Tool erstellt zufällige Formen und Details, bedient sich dabei eines Sources Meshs. Der Vorgang ist non-destruktiv, das fertige Mesh fügt ihr eurer Szene als separates Objekt hinzu.

Verfügbarkeit: Auf dem Blender Market besorgt ihr euch das Tool für 15 Dollar.

Kontakten: Was den Blender Guppy sonst so umtreibt, erfahrt ihr auf seinen Facebook-, Twitter– und Instagram-Auftritten – oder auf Gumroad.

Vorschau auf die DP 01 : 2022: In unserer übernächsten Ausgabe – gleich nach der DP 06 : 2021 – heißt es übrigens: Work Smart, not Hard – Helfer, die die Pipeline beschleunigen, die Arbeit abnehmen und Sachen machen, die sonst eigentlich nicht gehen würden. Richtig geraten: Beschäftigen werden wir uns in der Print-Ausgabe mit der neuen Jahreszahl mit Plug-Ins und Scripten. Stay tuned!

