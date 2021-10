Houdini 2021 | Showreel

In nuce: Es rotieren an Personen der VFX’schen Zeitgeschichte an euch vorbei: Tony Stark als neoliberaler Hurra-Patriot Iron Man, die diversen Abenteuer des Raumschiff Enterprise, das wohl sozialste Logo jüngster Web-Geschichte (großes I, kleines nstagram), der von J. J. Abrams produzierte World-War-II-Zombiehorror „Operation: Overlord“, oder ein Hosentaschen-Drache aus der Terry-Pratchett-Serie “The Watch”.

Wir empfehlen: Jetzt mit einem Körperteil eurer Wahl auf Play klicken, und von bombastischen VFXen kicken lassen! Die drei Schweinchen, denen der böse Wolf das Haus wegblies, findet ihr übrigens bei Minute 02:20.

2021 Houdini Film & TV Reel