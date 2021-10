Corona Renderer | Tutorial

In nuce: In diesem Achtminüter zeigen euch die Mädels und Jungs von Chaos Czech, wie ihr HDRI-Maps zu Environments im Corona Renderer für 3ds Max verwendet. Mit dabei: Section-Updates für Corona Renderer 7. Außerdem: Euch wird gezeigt, wie das mit Environment Overrides funktioniert. Das Video findet ihr – ihr habt’s erraten! – gleich hier unten.

Mehr Corona: Nicht von der infektiösen Art und bestimmt auch kein Bier (verfeinert mit Limette): Blickt mit uns zurück auf den Release der Version 7 des Corona Renderers, und entzündet eure Inspiration am dazugehörigen Showreel. Schon bereit, selbst mit Cinema 4D, 3ds Max – und natürlich Corona Renderer – die Kreativität fließen zu lassen?

Tutorial HDRI Environment and Overrides in Corona Renderer for 3ds Max