Assimilate | Offene Beta

In nuce: Assimilate geht mit Live LX in die offene Beta.

Was ist Live FX? Live FX ist eine Software zwecks Echtzeit-Compositing für sowohl Greenscreen als auch Virtual Production mitsamt LED-Wänden. Doch auch beim Location Scouting hilft Live FX, indem es der Filmemacherin ermöglicht, mal eben schnell ein Compositing zu erstellen. Mit Live Link zur Unreal Engine liegt Live FX – wie wir nach oberflächlicher Betrachtung meinen – voll im Trend. Aber auch Funktionen zu Keying, Camera Tracking, DMX-Lichtsteuerung, Notch-Block-Integration erleichtern die Handhabe von Previz. Besonders praktikable für VFXler: Laut Software-Beschreibung dokumentiert Live FX nicht nur die aufgenommenen Bilder, sondern auch alle eingehenden Metadaten. Mittels dieser Komfortfunktion ist also mit Zeit- und Kostenersparnis zu rechnen.

Assimilate-CEO Jeff Edson jedenfalls ist überzeugt, dass Assimilate für Kreative einen zentralen Bestandteil im VP-Workflow darstellt – und darstellen wird. Auch Mazze Aderhold, leitender Ingenieur für strategische Arbeitsabläufe Assimilate, ist enthusiastisch: „… mit Open-Sound-Control-Protokoll und Direct-GPU-Texture-Sharing gewährleisten wir hohe Flexibilität für die Arbeit am Filmset. […] Aber auch für unabhängige Filmemacher bieten wir kostenbewusste Lösungen betreffs Virtual Production an.“ Edsons und Aderholds Enthusiasmus in allen Ehren: Ob sich der in die Alltagspraxis überführen lässt, erfährt nur, wer an der…

… offenen Beta teilnimmt: Um euch dem Testlauf der offenen Beta anzuschließen, genügt es, die Assimilate-Homepage zu besuchen und euch dort für das Open-Beta-Programm einzuschreiben. Und wer sich bisher mit Assimilate nicht auskennt, deswegen Starthilfe benötigt: Auf Assimilates Vimeo-Kanal erwarten euch knapp 200 einsteigerfreundliche Tutorial-Videos.

Feature-Freuden: Über die verschiedenen Funktionen von Assimilate (bspw. Camera Tracking, Greenscreen Replacement, LED-Rückprojektion, DMX-Lichtsteuerung) informiert euch dem dazugehörigen Internetauftritt.

Unser Praxistest: Wer wissen will, was Uli Plank von der Beta zu Live FX hielt, der besorgt sich entweder die Digital Production mit der Nummer 04 : 2021, oder ihr zieht euch einfach das kostenlose PDF zum Artikel. Wir wünschen erkenntnisreiche Lektüre.