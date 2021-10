In nuce: In diesem ausführlichen Character-Design-Tutorial, erschienen bei den Kolleginnen von 80 Level, zeigt Arno Schmitz, wie er das lebensechte 3D-Portärt seiner Großmutter erstellt hat.

Wer ist Arno Schmitz? Er ist Character Artist bei Guerilla Games, wo er seit fast zehn Jahren arbeitet. Während dieser Zeit war er an der Entwicklung solcher Gaming-Pretiosen wie „Killzone Shadow Fall“ oder „Horizon Dawn“ beteiligt. Ausgebildet wurde Schmitz an der Breda University of Applied Sciences in den Niederlanden. Dort studierte er Game Architecture und Design. Nach seinem Abschluss zog es ihn in die Toskana, wo er an der Florence Academ of Art ein einjähriges Intensiv-Studium der Malerei anging. Ihr seht: Euer Dozent Arno Schmitz ist bestens ausgebildet.

Wir finden: Nicht nur des Großmama-Faktors wegen ist dieses Tutorial klickenswert – auch Character Artists, die an der Generation Ü80 desinteressiert sind, verpassen hier ihren Skills den Feinschliff! Also, ab zu Arno Schmitz Tutorial!

Weitere Infos: Auch ansonsten wissen Arno Schmitz 3D-Character-Projekte zu begeistern (als Urzeitmonster-Fan empfehlen wir seine Arbeiten zu „Horizon Zero Dawn“). Besucht den guten Mann doch mal auf Artstation!