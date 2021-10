3D-Lighting | Academic Paper

Industrie trifft auf Uni-Betrieb: Diese vier Forscher setzen 3D-Objekte in (2D-)Szene.

In nuce: Dieses neuronale Netzwerk von Zian Wang, Jonah Philion, Sanja Fidler und Jan Kautz – allesamt von Nvidia und der University of Toronto – setzt 3D-Objekte in 2D-Bilder. Der Clou: Dabei werden die 3D-Objekte realistisch ausgeleuchtet.

Inspiriert wurde das Vierergespann aus dem Hause Nvidia von klassischen Volumen-Rendering-Techniken. Davon ausgehend erdachte das dynamische Quadro eine volumetrisch-sphärische Gauß-Darstellung zwecks Beleuchtung. Dabei werden die Strahlen der 3D-Objekte auf einem Voxel-Gitter in Parameter gesetzt. Kurzum: Das Modell der vier Köpfe gewährleistet physikalisch korrekte Beleuchtungen und macht das Einsammeln von HDR-Daten obsolet. Das Team selbst beschreibt es so: „Mit unserer Herangehensweise ist es möglich, Objekte in Umgebungen zu setzen. Die Reflexionen des Objektes passen sich dabei kontinuierlich den Umgebungsverhältnissen an.“

Verfügbarkeit: Auf das akademische Paper der vier Nvidia-Leute greift ihr auf Github zu.

Weitere Infos: Soweit zur University of Toronto. Falls ihr erfahren möchtet, was Forschung im Bereich VFXen an Cornell University oder Stanford University kann, studiert ihr die Papers hinter den Verlinkungen.