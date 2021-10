Und hier kommt die neue DP!

Neue DP! Heute ist Freitag – und gleich doppelter Grund zur Freude! Nicht nur beginnt das Wochenende, nein, die neue Print-Ausgabe der Digital Production verstopft… ähhh… verschönert bei Abonnentinnen den Briefkasten! Also, freut euch auf unsere Herbstausgabe (DP 06 : 2021) mit über 150 prallgefüllten Seiten an Themen, bei denen alle VFXler, CGler und Digital-Content-Kreative heiß laufen!

Blick ins Heft: Die DP 21 : 06 schaut einigen Machern über die Schulter – unter anderem RiseFX bei ihrer Arbeit für „Reminiscence“, den UberEcks beim TocaMe-Trailer, RodeoFX bei „Lovecraft County“, Digital Domain bei „Loki“, Mikros Image bei „SpongeBob“, und Thomas Berg bei „Olav“, aber auch Raphael Rau bei seinem „Loveletter“ an den Gameboy. Von der FMX reichen wir euch nach: Gespräche mit Pinscreen zu Digital Humans und Respeecher zum Speech-to-Speech-Verfahren.

Mehr im Heft: Und wer schon weiß, was als Nächstes ansteht, kann sich bei den neuen Tools umschauen: Cinema4D R25, Houdini 19 und Adobe Substance Stager in Sachen Software, oder halt gleich in die Produktion einsteigen, mit der Ursa Mini Pro12K und dem Speed Editor. Aber auch in Sachen Hardware-Test wird’s knallhart: Uli Plank testet für uns die Ursa Mini Pro 12K und den Blackmagic Speed Editor.

Noch mehr Themen: Außerdem wagt unser Volontär Patrick einen Exkurs in Richtung Filmrecht: Er hat für euch den gesamten Filmrechtshandbuch-Wälzer vom Beck Verlag reingezogen und für euch das VFX-relevante rausgesucht. Aber immer mitdenken: Das ist nur eine Rezension des Buches und kann im Streitfall keinen Besuch beim Anwalt ersetzen.

Und sonst? Da wir uns allmählich der Vorweihnachtszeit nähern (zumindest die Regale unserer Supermärkte sind bereits befüllt mit Lebkuchen, Spekulatius und Schokofiguren) sagen wir mal so: Wir sind uns sicher, in der DP 21:06 ist für jeden ein (Lektüre-)Leckerbissen dabei! Aber überzeugt euch doch einfach selbst von unseren wertigen Heft-Inhalten!