In nuce: In diesem Featurette interviewt Marvel-Expertin Lorraine Cink den VFX-Supervisor Christopher Townsend – und zwar zum Marvel-Blockbuster “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” (und wie seine mythischen Kreaturen entstanden sind, darunter das kopflose Dijiang, das vielschwänzige Huli Jing oder das löwenartige Shishi). Steigt ein ins fernöstliche Bestiarium!

Weitere Infos: Was Lorraine Cink noch so als Comic-Enthusiastin treibt, erfahrt ihr bei ihrem Online-Auftritt.

Morris‘ Origins