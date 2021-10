Marvelous Designer 11 veröffentlicht

1. UI-Änderungen

Benutzer können jetzt Ihren Arbeitsbereich und die Werkzeuge nach eigenen Wünschen einrichten. Das Anpassen von Fensterlayouts und die gleichzeitige Verwendung mehrerer Modi in verschiedenen 3D-Fenstern ist jetzt möglich. Darüber hinaus können Ihre am häufigsten verwendeten Tools jetzt aus den Menüleisten herausgezogen und frei auf dem Bildschirm platziert werden.

2. Verbesserungen der Retopologie

Retopologie ist der Prozess der Vereinfachung der Topologie eines Meshs, um es sauberer und einfacher zu bearbeiten. Neu in Version 11 sind Retopologie-„Geisterpunkte“, die es Benutzern ermöglichen, ihre benutzerdefinierte Topologie an einer zuvor gezeichneten Topologie über Nähbeziehungen hinweg auszurichten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Scheitelpunkte an den Nähten ausgerichtet sind. Darüber hinaus wurde das Patch-Topologie-Tool ergänzt, mit dem Benutzer schnell eine gleichmäßige Topologie in rechteckigen oder dreieckigen Patches mit festgelegten Unterteilungen ausblenden können.

3. Teilweises „einfrieren“

Man kann einen Teil von Netzen mit dem Pinselwerkzeug auswählen, sodass diese ausgewählten Abschnitte während der Simulation verfestigt bleiben. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die gewünschten Faltendetails in einem Bereich zu behalten, während er andere Bereiche gestaltet.

4. Klamotten-Shopping

Kleidungsstücke aus dem Store können jetzt direkt aus Marvelous Designer heraus gekauft oder heruntergeladen werden (nur Windows)

5. Änderungen der Animations-Benutzeroberfläche

Der Animationseditor befindet sich nun am unteren Rand der Benutzeroberfläche. Er enthält jetzt auch Bildraten- und Wiedergabeoptionen, sodass Benutzer ihre Kleidungsstückanimation vor dem Export mit der gewünschten Bildrate in der Vorschau anzeigen können.

Weitere Infos findet ihr auf der Website von Marvelous Designer