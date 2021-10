Ronin 4D Vollbild-Kameras | Artikel

All eyes on DJI: Die neue Kamera kann 6K & 8K – und auch den Praxistest bestehen?

In nuce: In diesem informativen Artikel, erschienen bei den Kolleginnen von diyphotography.net, erklärt euch John Aldred, wieso Kamera-Afficionados beim Release der neuen Ronin 4D Vollbild-Kameras von DJI (Da-Jiang Innovations Sciences and Technology) genauer durch den Sucher gucken sollten.

Laut Aldred vereint die Ronin 4D in sich: eine Vollformat-Kamera in der Größenordnung einer Zenmuse X9 Gimbal-Kamera mit Vier-Achsen-Stabilisation und LiDAR-Focusing mitsamt Video-Übertragung – und zwar in einem einzigen Gerät. Nach Aldreds Einschätzung eignet sich die Ronin 4D vorrangig für High-End-Produktionen. Dabei ist die Kamera in 6K- und 8K-Varianten erhältlich. Schon überzeugt? Falls nicht: Im werblichen Video unten stellen sich bekannte Kameramänner wie Rodney Charters (die TV-Serien „24: Twenty Four“, „Roswell“, „Criminal Minds“) oder Erik Messerschmidt (die Filme „Mank“, „Ant-Man“ oder „Sicario: Day oft he Soldado“) hinter die Ronin 4D. Jetzt (doch noch nicht) überzeugt?

Wer ist John Aldred? Er ist Fotograph aus Schottland, der – so steht es in seinem Autorenprofil – Menschen in freier Wildbahn fotografiert und Tiere im Fotostudio. Wer sich für Fotografie, Entwicklungen im Bereich DSLRs und Kameras, oder sonstigen technischen Krimskrams interessiert, der sollte auf Aldreds Homepage oder YouTube-Kanal vorbeiklicken. Und lest natürlich unbedingt seinen Artikel auf diyphotography.net.

Weitergeblättert: Schon vom Leistungsspielraum der Ronin 4D angefixt? Dann das Video unten klicken – oder unsere nächste Print-Ausgabe, die DP 01 : 2022, abwarten. Dann nämlich gehen für euch die aktuellsten Kamera-Erscheinungen an die Startlinie. Als Vorgeschmack hat sich unser Uli Plank bereits in der aktuellen DP 06 : 2021 die Ursa Mini Pro 12K zur Brust genommen („Auge in Auge mit dem Pixelmonster“). Lest am besten selber nach, ob Uli das Pixelmonster bändigen konnte!

Die neue DJI Ronin 4D: eine Multifunktions-Kinokameralösung