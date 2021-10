Es wird Nacht mit der Ursa Mini Pro 12K!

Wie in der Ausgabe angekündigt, hier die Szenen aus der BMD UMP 12K - bei Nacht. Wer also wissen will, wie gut man als Dokumentarfilmer unterwegs ist, kann hier 5GB Videodaten kostenlos laden.

Wie auf Seite 92 in der aktuellen DP versprochen: Und hier die Files direkt aus der Blackmagic Design Ursa Mini Pro 12K zum Download: 5GB Zip Archiv (Via Dropbox). Wer wissen will, was die Einstellungen waren, kann das in den Metadaten der Files sehen. Viel Spaß beim Zuschauen – das Material sind Neon-Leuchten und nächtliche Kioske (ebenfalls mit gut ungesundem Neonlicht).

Und wer noch nichts mit Braw zu tun hatte: Es gibt einen kostenlosen Player, direkt von BlackMagic – hier zum Download. (Pro-Tip: Reboot unter Windows. Hilft. Echt jetzt.) Wer sich nicht registrieren möchte, muss das auch nicht – einfach in der Eingabemaske unten links auf „Download Only“ gehen. Wer das gleich alles in Premiere machen will, kann sich ein Braw-Plugin holen – zum Beispiel das Braw-Studio (als Trial Version) von Autokroma, das auch einen BRAW Player & Windows Explorer Thumbnails Installer mitbringt.