Unreal Engine 5 | Blog-Eintrag

In nuce: Auf dem Unreal-Engine-Blog ist ein ausführlicher Artikel erschienen, der sich mit dem neuen Modeling-Modus der Unreal Engine 5 auseinandersetzt.

Der reich bebilderte Artikel hangelt sich entlang der Stichpunkte Getting Started, Core Concepts (Select and Accept, Polygroups, Transform), Creation (Shapes, Create, Poly Model, Tri Model), Mesh Operations, UV Tools, Deform (Vertex Sculpting, Dynamic Sculpting), Mesh Attributes und Volumes.

Weitergeklickt: Aber lest selbst, was Epic Games über den neuen Modeling-Modus schreibt. Und wenn ihr das, was ihr gerade noch in Unreal Engine hochgezogen habt, schon wieder zerschlagen, zerfetzen und zersetzen wollt, empfehlen wir euch Street-Fighter-Moves oder gekugelte Zerstörungswut. Aber bitte nur virtuell!