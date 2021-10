Wasser-Effekte | Tutorial

In nuce: In diesem knapp fünfzehnminütigen Tutorial zeigen euch die Mädels und Jungs vom Bit-of-Dev-Kanals auf YouTube, wie ihr einen aufsehenerregenden Wassereffekt mit Unity erstellt.

Der Effekt ist von der berühmten Wasser-Attacke aus der The-Last-Airbender-Serie inspiriert. Erstellt wurde der Effekt mit Shader-Graphen, C#-Scripts und der Universal Render Pipeline. Das Tutorial widmet sich drei unterschiedlichen Wasser-Effekten: Wasser-Ball, Wasser-Biegung und Wasser-Rohr.

Weitergeklickt: Die Projekt-Dateien zum Tutorial zieht ihr euch auf GitHub. Weiterhin feuchtfröhlich geht es in Unity, Houdini und an der Stanford University weiter. Badelatschen, Schwimmflügel und Quietsche-Entchen eingepackt?

How To Create Water Effects in Unity – Water Bending Tutorial