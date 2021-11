In nuce: Drehbuch-Veteran David S. Goyer (The Dark Knight, Blade, Dark City), Sci-Fi-Legende Isaac Asimov (needs no introduction…) und Kristen-Stewart-Liebhaber Rupert Sanders (sorry, unsere Gossip-Box läuft heiß!) rotten sich zusammen, um diese nigelnagelneue Sci-Fi-Serie auf Apple-Plus zu präsentieren. Okay, Asimov tut’s post mortem, aber seine Romanreihe Foundation ist jedenfalls Vorlage dieses Must-Watch – und die nachstehenden Main Titles stimmen stimmungsvollst auf dieses Serien-Erlebnis ein.

Foundation Main Title