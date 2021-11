Wellen-Generator | Release

In nuce: ArchvizTool veröffentlicht Version 1.1 seines Wellen-Generators für 3ds Max.

Was kann der Wellen-Generator? Er kann euch automatisch Wellen generieren! Soweit so selbsterklärend. Dabei hat das dazugehörige Script ein ganzes Plantschbecken – dieser Kalauer muss erlaubt sein! – an Wellen-Arten. Den Wellen-Generator bringt ihr übrigens, laut ArchvizTool, ganz einfacher in Archviz-Projekten unter, was mit einer gehörigen Zeitersparnis einhergehen soll. Der Generator ist mit 3ds Max 2018 und höher kompatibel – aber auch mit Corona-Renderer und V-Ray-Renderer.

Weitergeklickt: Für schlanke 30 Euro plantscht ihr mit dem Ocean Waves Generator v1.1. Weitere Wellenbrecher kennt Eevees Wellen-Shader, aber auch bei Unity, Houdini und an der Stanford University heißt die Devise: Wasser noch immer nass!

Ocean Waves Generator v1.1 – updated!