Camera Shaker | Add-on

In nuce: Dieses Add-on von Ian Hubert verpasst eurem Blender-Footage den Shaky-Cam-Look!

Ihr ergänzt eure Aufnahmen um realitätsnahe Wackeleffekte. Das Add-on entwickelten Ian Hubert und sein Freund Nathan Vegdahl gemeinschaftlich. Hubert werkelte am Plugin und besorgte verwackelte Filmaufnahmen – Vegdahl setzte das Ganze als Add-on um.

Weitergeklickt: Die dazugehörigen Projekt-Dateien klickt ihr auf GitHub. Grundvoraussetzung für das Add-on ist Blender 1.91 oder höher. Nicht vergessen: Ian Hubert freut sich auf euren Besuch auf Twitter. Und falls ihr wissen wollt, wie Shaky Cam mit Unreal Engine geht: Einfach bei William Faucher nachfragen!

Free "real life" Blender Camera Shake Addon: Shakify! It's been *so* fun getting to work with Nathan Vegdahl and his many talents the past few months- and huge thanks to folks on the patreon making this stuff possible. I hope it's useful for someone!https://t.co/DQkrYvFmz9 pic.twitter.com/cRgN5VJTbe

— Ian Hubert (@Mrdodobird) October 13, 2021