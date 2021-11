Fell-Shading | Tutorial

In nuce: In diesem Tutorial zeigt euch Michael Cauchi, ein Look-Development-Artist, die Grundlagen des Prozent-basierten Fell-Shadings. Laut Cauchi richtet sich das Tutorial vor allem an Anfänger. Für sein Tutorial nutzt Cauchi das Tool-Set Yeti von den Peregrine Labs.

Weitergeklickt: Cauchi freut sich auch über einen Besuch auf Artstation. Lasst euch – mit oder ohne Fell, Federn und anderem Flausch – von seinen Character-Designs überzeugen. Für weiteres Grooming: Immer Haar-ein spaziert!

Percentage based shading for groom