Karriere & Jobs | Wirtschaft

In nuce: In diesem Artikel unserer Kolleginnen von Cartoonbrew berichtet Alex Dudok De Wit, dass die kanadische VFX-Industrie jetzt verstärkt nach VFXlerinnen mit amerkanischer Staatbürgerschaft buhlt.

Laut De Wit verortet sich bereits die Hälfe Kanadas VFX-Industrie in Montreal. Um den Animations-Standort Montreal weiter anzukurbeln, spricht Kanada jetzt mit einer Initiative gezielt amerikanische Visual Artists und Animationsarbeiterinnen an. Dafür haben sich verschiedene VFX-Firmen mit „Montréal International“, einer Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft, zusammengeschlossen, um Amerikaner unter der Flagge „Journées Québec Gaming & VFX“ nach Montréal zu locken. Nach Angaben des Artikels von De Wit sind bereits jetzt 40 Prozent der Beschäftigten aus dem VFX-Bereich, die in Montreal arbeiten, ausländische Zeitarbeiter. Für Internationalität unter den neuen Kolleginnen wäre also erstmal gesorgt.

Ausgeschrieben werden solche Vakanzen auf mittlerer und hoher Ebene. Namhafte Firmen wie WB Games Montréal, Cinesite, Framestore, Motive Studios, Eidos Montréal, oder Square Enix Montréal stellen ein. Über die offenen Stellen, die bis einschließlich zum 12ten November ausgeschrieben sein sollen, informiert ihr euch auf dem Portal Talent Montréal.

Weitergeklickt: Alex Dudok De Wits gesamten Artikel „Montreal Targets American Talent In Its New Animation & VFX Recruitment Drive“ lest ihr auf Cartoonbrew nach.

Weitergeblättert: Für alle weiteren Job-Börsen, die aktuell für alle VFXlerinnen relevant sind, schlagt ihr entweder die DP 04 : 2021 auf – oder ihr klickt euch direkt in unseren Überblicks-Artikel „Und auf zur Arbeit!“. Das Bild von oben stammt übrigens aus „The SpongeBob Movie: Sponge on the Run“ – entstanden von der frankokanadischen Firma Mikros Animation. Unser ausführliches Interview mit Jacques Daigle, Animation Director bei Mikros Animation, lest ihr in der DP 06 : 2021 auf Seite 144 nach („A SpongeByte SquarePerson“) nach.