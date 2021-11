Knotus | Add-on

In nuce: Dieses Add-on hat einige Knoten drauf: Blender-Artist Helb4 veröffentlicht sein Blender-Add-on „Knotus – The Magic of Knots“.

(K)einen Strick gedreht: Das Add-on strickt euch viele Assets und Materialien, mit denen sich Seile miteinander verknoten lassen. Wird so ein (Schnür)schuh für euch daraus? Vom Seemannfrauenknoten bis zur schnöden Schlinge und bis hin zur Basis-Bindung ist alles vertreten, was eine neue Bindung vertragen kann. Die Asset-Bibliothek von Knotus umfasst mehr als 100 Knoten und sonstige Materialien! Wer mit Knotus die Seilschaft eingehen will, benötigt Blender 2.8 oder höher.

Weitergeknotet: Lasst euch fesseln, von den drei unten herabhängenden Videos. An euch binden möchte sich Helb4 (über seinen Knotus) für schlanke 28 US-Dollar.

Gestrickt in die Zukunft: Euch ist vor lauter Knotus noch nicht der Kopf verknotet? Hervorragend! Denn in der DP 01 : 2022 wird es um weitere Add-ons, Plugin-Ins, Scripte und andere Helferlein gehen, die euch den Arbeitsalltag erleichtern. Die Devise unserer ersten Ausgabe des neuen Jahres wird lauten: Work Smart, not Hard – Helfer, die die Pipeline beschleunigen, die Arbeit abnehmen und Sachen machen, die sonst eigentlich nicht gehen würden. Stay tuned… and knot-uned!

Blender Add-on – Knotus v1.0 – Introduction



Blender Add-on – Knotus v1.0 – Auto Displace



Blender Add-on – Knotus v1.0 – Consecutive Knot



Blender Add-on – Knotus v1.0 – Edit Knot Mesh