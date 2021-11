Der Berg ruft (und Magic Bullet Looks 5 auch): Dieses Tutorial macht euch zum Pipeline-Papst!

In nuce: Durch diesen Vierzigminüter führt euch Kolorist und Maxon-Trainer Max Raharjo. Max zeigt euch Magic Bullet Looks 5 (und wie ihr es in Resolves ACES-Color-Grading-Pipeline integriert).

Weitere Infos: Wollt ihr euch von Raharjos Gestaltungswillen als Color Grader, Fotograf und Filmemacher überzeugen, erklickt ihr sein Werk auf Insta, Behance – oder auf seiner Homepage. Das Berg-Panorama aus dem Titel-Bild findet ihr übrigens bei Minute 1:25.

Maximus Raharjo @ The 3D and Motion Design Show