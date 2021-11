Choo-Choo Charles | Kuriosum

In nuce: Wem “Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ pädagogisch zu wertvoll ist, und wem „Thomas, die kleine Lokomotive“ zu sehr nach Sandmännchen müffelt, dem verschafft das kommende Open-World-Horror-Game „Choo-Choo Charles“ die erhoffte Abhilfe.

Im Spiel von Two Star Games, welches im ersten Quartal 2022 erscheinen soll, ist es an euch, einer menschenfressenden Lokomotive namens „Charles“ via Kanonenfeuer das Dasein als spinnenartige Horror-Töff-Töff zu vermiesen. Im Spiel navigiert ihr mit einem gelben Zug durch die offene Spielwelt, erledigt Aufgaben für NPCs, und grast die Umgebung nach Loot ab. Und in der Zwischenzeit geht es natürlich darum, Charles mit Projektilen und Patronen die Horror-Fratze vollzupumpen. Nein, in der Realität spricht sich eure DP eindeutig gegen Gewalt aus. Wenn es allerdings der Prävention fleischfressender Horror-Lokomotiven dient, machen wir eine Ausnahme.

Weitergetuckert: Zwecks weiterer Infos stellt ihr euch bei Steam aufs Abstellgleis – oder ihr legt einen Zwischenstopp beim Announcement Trailer hier unten ein. Wir meinen: „Choo-Choo Charles“ ist die ideale Gaming-Ankündigung für die Halloweenzeit!

Choo-Choo Charles – Announcement Trailer