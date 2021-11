Pulldownit 5.0 | Release

Jetzt auch für 3ds Max: Katastrophe an der Kathedrale Notre-Dame?

In nuce: Thinknetic veröffentlicht Pulldownit 5.0 jetzt auch für 3ds Max.

Gefietscherte Features: Ein neuer Fractures-Solver, mit dem ihr bis zu zwei Mal schneller als in der Vorgängerversion arbeitet – der dabei auch automatisch mehr Trümmer innerhalb des Aufprallbereichs erfassen soll. Außerdem könnt ihr jetzt eine Curve an bestimmten Stellen brechen, damit Risse gemäß eurer Wünsche anpassen. Doch damit nicht genug: Cut Faces sollt ihr um eine raue Oberfläche ergänzen können, sodass nur noch gebrochene Stellen eurer Simulation betroffen sind. Der Vorteil dadurch: Leichtere Meshes zwecks Rendering oder beim Exportieren in Game Engines.

Weitergeklickt: Erst im Mai dieses Jahres veröffentlichte Thinknetic Pulldownit 5.0 für Maya. Wenn ihr wollt, dass euch Pulldownit die virtuelle Abrissbirne schwingt, klickt ihr das Video unten – oder die entsprechende Bekanntmachung. Aber bitte nicht gleich Notre-Dame oder andere, denkmalgeschützte Gebäude mit historischem Mehrwert einreißen, liebe User!

pulldownit 5 tech reel for 3ds max