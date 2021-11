Golaem 8 | Release

In nuce: Goleam veröffentlicht Version 8 seiner Crowd-Sim-Software Golaem, verfügbar für die Unreal Engine. Dabei soll der neue Release vor allem Previs und Layout verbessern.

Gefietscherte Features: Die Neuerungen betreffen vor allem die „Echtzeit-Simulation mit der Unreal Engine“ (u.a. Golaem-Sims laufen jetzt wahlweise in Echtzeit mit UE) oder „Viewport-Verbesserungen zwecks Previz“ (u.a. Implementierung unterschiedlichster Shadings, direkt in den Maya Viewport“). Vor allen anderen Features hebt Nicolas Chaverou, Mitgründer von und Produkt-Manager bei Golaem, den Maya-Viewport in der entsprechenden Pressemitteilung hervor. Laut Chaverou sollen Macherinnen solcher Animations-Produktionen wie The SpongeBobMovie: Sponge on the Run, Jurassic Park Camp Cretaceous oder My Little Pony: A New Generation, die Golaem bereits nutzen, davon profitieren, dass Version 8 jetzt Crowd-Previz in noch besserer Qualität im Maya-Viewport anzeigt. Aber damit der Feature-Freuden nicht genug, denn neben dem Punkt „Neue Layout-Layers“ (u.a. ist die Ebene zur Bearbeitung von Flugbahnen zurück – wahlweise Mesh- oder Curve-basiert) zählen auch „Physik / Cloth Simulation“ zu den neuen Funktionen (u.a. Integration mit Nvidia Apex, wodurch Golaem Kleidungsstücke in Echtzeit simuliert). Bereit auszuprobieren, was die neuen Features der Crowd-Sim-Software hergeben? Dann einfach…

Weitergeklickt: In dem kurzen Video gleich hier unten bekommt ihr die neuen Features von Golaem 8 kompakt zusammengefasst. Oder ihr klickt euch textlich in die neuen Funktionen rein. Und wer wissen will, was Golaem-Mitgründer Alexandre Pillon über die Vorgängerversion Golaem 7 zu schreiben hatte, mit der Artists ihre Populations-Szenen mit „Menschen, Spinnen, Pferden“ und anderen, animierten Charakteren befüllen, der besorgt sich die DP 06 : 2019 und blättert dort auf Seite 150 – oder klickt einfach kostenlos in den kompletten Artikel. Übrigens: Erst kürzlich wurde die Golaem-Software, die bei Serien-Blockbustern wie Lovecraft Country, The Walking Dead oder Game of Thrones zum Einsatz kam, mit einem Technik-Emmy prämiert.

Golaem 8: Real Time Crowd Simulation Engine