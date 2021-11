Light Tracer Render 2.0 | Release

In nuce: Version 2.0 des Light Tracer Renderers steht in den Startlöchern. Light Trace Render ist eine 3D-Rendering-Software, welche auf GPU-Basis operiert. Zu den Neuerungen gehören: neue Tools betreffs 3D-Geometrie, neue Funktionen zu komplexen Lichtsituationen, Unterstützung für IES-Profile und der Feature-Freuden mehr….

Was kann Version 2.0? Version 2.0 kann beispielsweise Caustic Mode / Path Guiding. Caustic Mode ist eine neue Technik, die Lichtpfade auf Basis einfallender Strahlungsdichte lenkt – und zwar während dem Rendering. Path Guiding hingegen erleichtert die Berechnung komplexer Lichtverläufe, wie beispielsweise Kaustiken. Aber Version 2.0 kann auch transparente Schatten. Denn sobald Shadow Rays auf halbdurchsichtige Objekte treffen, werden sie abgeschwächt und wandern weiter – bis sie auf ein blickdichtes Objekt treffen, oder auf Licht. Was Light Trace Render 2.0 außerdem kann, nennt sich Mesh Emitter / IES-Profile. Die verbesserte Raytracing-Engine führt ein direktes Sampling beliebig definierter Mesh Lights durch. Dadurch soll Shading-Noise deutlich reduziert werden. Laut Entwickler ist das speziell bei Szenen mit Architektur nutzbringend, oder bei solchen Szenen, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Zuletzt IES-Profile werden jetzt auch unterstützt. IES-Profile beschreiben die Winkelverteilung des emittierten Lichts.

Weitergeklickt: Light Trace Render ist sowohl als Desktop-Version sowie als Web-Variante verfügbar. Das Video hier unten vergleicht den Caustic Mode mit standardmäßigem Path Tracing. Über alle weiteren Features informiert ihr euch bei der offiziellen Ankündigung.

Weitergeblättert: In unserer Print-Ausgabe DP 04 : 2021 warf unser Mike Kuhn, 3ds-Max-Experte und Fan extrem bunter Hawaiihemden, sein kritisches Auge auf Light Tracer. Mike fragte sich: „Rendering im Web? Das geht mit Light Tracer. Aber kann das Feature-Set heute schon mit installierten Paketen mithalten? Und warum sollte man das probieren?“ Wer also wissen will, wie Light Tracer bei 3ds-Max-Maestro und Hawaiihemden-Heros Mike Kuhn abschneiden konnte, der besorgt sich die DP 04 : 2021 – oder klickt sich einfach kostenlos in den entsprechenden Artikel.

Light Tracer Render 2.0 — Path Guiding / Caustic Mode