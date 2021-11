Motion Design Show | Arnaud Mellinger

In nuce: Eine vollgepackte Stunde, während der euch Arnaud Mellinger zeigt, wie ihr mit C4D Bildbestandteile für Veranstaltungen, Events und andere Get-Togethers erstellt und rendert. Mellinger ist Motion Designer und Routinier, wenn es an Cinema 4D und After Effects geht. Über eine halbe Dekade hat er für Produktionsfirmen wie Moment Factory sein Können eingebracht. Besonderes Augenmerk legt Mellinger bei seinem Tutorial auf die Verknüpfung zwischen Cinema 4D und After Effects.

Weitergeklickt: Über Mellingers wachsendes Oeuvre informiert euch seine Online-Visitenkarte, egal, ob auf Behance, Twitter oder Dribble. Aufs klerikale Kirchenschiff des Titelbilds oben heuert ihr übrigens ab Minute 1:50 an.

Arnaud Mellinger @ The 3D and Motion Design Show