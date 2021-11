Character Animator 22.0 | Release

In nuce: Adobe veröffentlicht Version 22.0 seines Character Animators – einem Echtzeit-Tool zwecks Charakter-Animation. Bereits auf der „Adobe Max 2021“ wurde der Release angekündigt, zusammen mit After Effects 22.0, Premiere Pro 22.0 und Photoshop 22.0. Gleichzeitig wurde die einheitliche Benennung unterschiedlicher Video- und Audio-Apps von Adobe (u.a. Auditon, After Effects, Premiere Pro) festgelegt. Deshalb erscheint jetzt bereits Version 22.0, obwohl Version 4.0 erst im Mai dieses Jahrs herauskam. Die erste Version von Adobes Character Animator erschien übrigens 2017.

Gefietscherte Features: Zum beworbenen Kern-Feature gehört der Body Tracker, mit dem ihr Torso, Arme und Beine in Echtzeit aufnehmt. Daneben soll es euch das neue Smart-Replays-System erleichtern, bereits aufgenommene Animationen zu triggern.

Erfolgsgeschichte: Beliebt ist das Tool bei vielen YouTubern, kam außerdem bei der animierten Comedy-Serie „Our Cartoon President“ zum Einsatz. Einer Animations-Serie über Ihr-wisst-schon-welches-orangefarbene-Trampeltier-der-US-amerikanischen-Präsidentschaftsgeschichte.

Weitergeklickt: Character Animator ist sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar. Alles Weitere erfahrt ihr bei der Feature Summary bei Adobe. Für nostalgischen Mehrwert empfehlen wir euch auf den 24.08. zurückzuklicken, als der Character Animator in die Public Beta ging. Und wenn ihr wissen wollt, was unser Autor Ralf Gliffe anno 2019 vom Character Animator hielt, der greift zur DP 04 : 2019 – oder klickt kostenfrei in den ganzen Artikel „Schnelle Animationen mit Adobe Character Animator CC“. Wer hingegen in Aktion erleben möchte, wie das mit dem Body Tracking funktioniert, klickt gleich hier unten auf Play.

Body Tracking (Adobe Character Animator)