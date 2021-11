Live FX | Offene Beta

In nuce: Wie wir bereits am 21.10. dieses Jahres berichteten, ging Assimilate mit Live FX in die offene Beta. Im Zuge dieser Beta konnte Assimilate bereits einige Verbesserungen anbringen, die euch der Entwickler jetzt im Rahmen einer mehrteiligen Video-Tutorial-Reihe vorstellen möchte.

Was ist Live FX? Live FX ist eine Software für das Echtzeit-Compositing von sowohl Greenscreen- als auch Virtual-Production-Drehs. Wer nachlesen möchte, was unser fachkundiger Autor Uli Plank von der Software hält, der blättert die DP 04 : 2021 auf – oder klickt sich in den kostenlosen Artikel.

Was kann Live FX? Die fünfteilige Video-Tutorial-Reihe gleich hier unten, setzt euch in fünf- bis zehnminütigen Videos auseinander, welche Gestaltungsspielräume sich mit der Echtzeit-Compositing-Software auftun. Die Videos beschäftigen sich, in chronologischer Reihenfolge, mit folgenden Themen „Teil 1: Capturing SDI, Quick Composite and Record“, „Teil 2: Greenscreen-Keying & Live-OSC-Controls“, „Teil 3: Virtual Camera Calibration & Camera Tracking Setup“, „Teil 4: Unreal Engine Workflow“, “Teil 5: Live Recording and Workflow to VFX-Post“ und “Teil 6: LED-Wall Application & DMX Lighting Control“. Ihr seht, für alle User von Live FX gibt es viel zu lernen. Und alle, die an der offenen Beta teilnehmen, haben die Möglichkeit, die Software weiter zu verbessern. Deshalb…

Offene Beta: Wer sich für die offene Beta anmelden möchte, der klicke hier vorbei, oder ihr informiert euch erstmal grundlegend, was es mit der offenen Beta auf sich hat.

Part 1: Capturing SDI, Quick Composite and Record



Part 2: Green screen keying & live OSC controls



Part 3: Virtual Camera Calibration & Camera Tracking Setup

Part 4: Unreal Engine Workflow



Part 5: Live Recording and workflow to VFX-Post



Part 6: LED wall Application & DMX Lighting Control