Vegetation | Tutorial

In nuce: In diesem zehnminütigen Video demonstrieren euch die Macherinnen hinter dem YouTube-Kanal Binary Lunar, wie ihr eurer Pixel-Art-Vegetation das Stürmen lehrt – mit Shader Graph in Unity 2021.

Was lernt ihr? Genauer setzt euch das Video auseinander, wie ihr Sprites in Pixel umwandelt und die erstellten Pixel anschließend in Cluster-Verbänden in Bewegung versetzt. Zum Einsatz kommt hierfür die Voronoi-Node. Für das Tutorial benötigt ihr außerdem Photoshop. Wir meinen: Wer sich dem Retro-Charme des Pixel-Looks nicht entziehen kann, der liegt mit diesem Tutorial goldrichtig.

Weitergeklickt: Also, einfach die dazugehörigen Projekt-Dateien herunterladen und loslegen! Weiterhin grünt es in Houdini mit Quentin Lengelés Vegetation Tool. Oder ihr schaufelt und schürt weiter Pixel – mit Morgondags Pixel Art Animation Editor.

Pixel Art Vegetation Wind Shader Graph – Easy Unity 2021 Tutorial