Adobe Premiere 22 | Release

In nuce: In seinem Artikel „Review: Adobe Max Brings Premiere Version 22“ seziert Kollege Mike McCarthy von Randi Altman’s Post Perspective die neueste Version von Adobe Premiere. Auf der „Adobe Max 2021“ wurde der Release bereits angekündigt, zusammen mit After Effects 22.0, Character Animator 22.0 und Photoshop 22.0. Gleichzeitig wurde die einheitliche Benennung unterschiedlicher Video- und Audio-Apps von Adobe (u.a. Auditon, After Effects, Premiere Pro) festgelegt. Deshalb erscheint jetzt bereits Version 22.0, obwohl Version 15.0 erst im letzten Jahr herauskam. Die einheitliche Versionierung unterschiedlicher Adobe-Tools soll es Usern erleichtern, die neuen Releases nachzuvollziehen.

Überblick: Im Artikel freut sich McCarthy darüber, dass Premiere jetzt HEVC und H.264 als Farbformate unterstützt – denn bisher konnten diese Formate zwar exportiert, aber nicht importiert werden. Euer HDR-Workflow wird sich darüber freuen. Als nächstes zeigt sich McCarthy begeistert darüber, wenn Premiere jetzt Hardware-beschleunigts Decoding von 10-Bit 4:2:2 HEVC-Dateien auf Intel-CPUs unterstützt. Nicht weniger enthusiastisch stimmt ihn das Color Management, welches jetzt für XAVC-Dateien im SLog-Farbraum hinzugefügt wurde. Überrascht hingegen haben den Post-Perspective-Kollegen die neuen Import- und Export-Fenster, denn der Funktionsumfang wurde hier reduziert. Ob diese und weitere Features für ein besseres Adobe Premiere sorgen, oder ob der Full Release abzuwarten ist, um das zu erfahren, querverweisen wir euch auf…

Weitergeklickt: In McCarthys gesamten Artikel klickt ihr euch bei Post Perspektive rein. Bereits gestern berichteten wir euch vom Release von Character Animator 22.0. Und wer erfahren will, wieso Speech-to-Text vielleicht eine der komfortabelsten Features von Premiere ist, der liest nach, was wir am 27.10. letzten Jahres darüber geschrieben haben. Damit nicht genug: Für Insider-Tipps, damit der Workflow besser flutscht: Mit diesen fünf Handreichungen poliert ihr eure Herangehensweise auf Hochglanz und in diesem Artikel bei den Kolleginnen von Provideo Coalition lernt ihr, wer das Duell Listen-Ansicht vs. Thumbnail-Ansicht gewinnt.