Neues Zuhause für Weta Digital | Wirtschaft

In nuce: Wie das Branchenblatt Variety berichtete, kauft Game-Engine-Entwickler Unity die VFX-Abteilung von Peter Jacksons Weta Digital ein. Damit geht Weta Digitals Tool- und Technologie-Park an Unity über – inklusive 275 Techniker, die jetzt bei Unitys Create Solutions ein neues Zuhause haben. Unity übernimmt Weta Digital für 1.625 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Joe Marks, Wetas Chief Technology Officer, wird als Technischer Direktor zu Unity wechseln.

Was steckt hinter dem Verkauf? Der Coup hinter dem Deal: Unity will Weta Digitals Tools zukünftig für jedermann verfügbar machen. Die Software, mit der schon Gollum aus „Der Herr der Ringe“, Cäsar aus „Planet der Affen“ oder die Na’vi aus „Avatar“ zum Leben erweckt wurde, soll über ein Software-as-a-Service-Modell via Cloud veröffentlicht werden. Genaueres wird bald bekanntgegeben. Nach der Übernahme will Unity weiterhin auf die Entwicklung von Weta Digitals Tools setzen. Zu Wetas proprietären Tools gehören: Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef, Koru und CityBuilder. Die Übernahme umfasst auch die Daten-Plattform Wetas zwecks Erstellung von 3D-Grafiken und eine Bibliothek tausender Assets.

Stellungnahmen: In einer Wortmeldung, die Variety vorliegt, betont Peter Jackson die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten der Tools aus dem Hause Weta Digital, und sagt weiter: „Unity und Weta Digital legen somit für jeden Artist, egal aus welcher Industrie, das Fundament, diese mächtigen Tools zu verwenden.“ Er betont weiter, somit würde Weta Digitals Technologie auch nachrückenden Kreativen zugänglich gemacht. WetaFX mit seinen rund 1.700 Mitarbeiterinnen wird weiterhin mehrheitlich im Besitz Jacksons sein und von CEO Prem Akkaraju geleitet.

Einem Statement Akkarajus ist zu entnehmen, Weta Digital sei anfangs besorgt darüber gewesen, seine Tools breit zugänglich zu machen. Letztlich überwiegte aber, so Akkaraju, der Wunsch, Artists weltweit zu inspirieren. Dass daneben wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, darüber darf spekuliert werden. Akkaraju sagt weiter: „Mit der Zeit werden die Betriebskosten durch Cloud-basierte Workflows sinken.“ Als CEO schloss Akkaraju einen Vertrag mit Amazons Web Services ab, um einen Cloud-basierten VFX-Workflow für Weta zu entwickeln. Daneben trieb er die Bündelung von Cloud-Services für Maya von Autodesk und Houdini von SideFX an.

Die Zukunft von WetaFX: Laut Variety werden die VFX- und Animations-Teams von Weta Digital eigenständig unter dem Namen WetaFX fortbestehen. Dabei steht gemäß Variety zu erwarten, dass WetaFX der größte Kunde Unitys im Bereich Medien und Unterhaltung wird.

Weitergeklickt: Den ganzen Artikel von Journalist Todd Spangler lest ihr auf Variety. Weitere Neuigkeiten von Weta Digital: Am 25.08. machte Houdini Urlaub in Windy Wellington, und am 22.06. eröffnete das Unternehmen eine hauseigene Animations-Abteilung. Lasst euch von Weta Digitals Showreel davon überzeugen, welche beeindruckenden VFXen mit der Technologie der Neuseeländer möglich sind. Die nächste Generation der Visual Effects kann kommen!