Star Trek | Verlosung

Alle Klingonen – ja, auch Sie, Offizier Worf! – haben das Bat’leth zu schärfen, denn am 18ten November betreten die neuesten Serien-Highlights aus dem Star-Trek-Universum den Home-Entertainment-Raum. Egal, ob es sich dabei um Animated Series oder Realfilm handelt. Was bei KHAAAAANS Namen wir damit meinen? Nun, am 18ten November besteht für Star-Trek-Fans doppelter Grund zur Freude, denn es erscheinen: Die Dramedy-Animationsserie Star Trek: Lower Decks – Staffel 1 sowie Stark Trek: Discovery – Staffel 3. Und da wir ein Herz fürs Star-Trek-Fandom haben, verlosen wir hiermit jeweils ein Exemplar von Star Trek: Lower Decks – Staffel 1 und Stark Trek: Discovery – Staffel 3 (jeweils in der Limited Edition Steelbook mit Blu-ray).

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie heißt das Raumschiff, auf dem die Serie „Star Trek: Lower Decks“ spielt?

Zu Star Trek: Lower Decks – Staffel 1: Die erste animierte Star Trek Serie nach fast 50 Jahren handelt von der Unterstützungscrew der U.S.S. Cerritos, einem eher unwichtigen Raumschiff der Sternenflotte. Der Home-Entertainment-Release enthält zwei Stunden exklusives Bonusmaterial. Ein Highlight darunter ist die „Lower Decktionary“-Rubrik, wo es tiefere Einblicke in die Musik, das Design und den Animationsprozess gibt. Die erste Staffel umfasst zehn unterhaltsame Episoden.

Zu Star Trek: Discovery – Staffel 3: Am Ende der zweiten Staffel folgte die Crew der U.S.S. Discovery Commander Burnham in ein Wurmloch. Dadurch sind sie in einer unbekannten Zukunft gelandet, weit entfernt von der Heimat. In einer Zeit großer Unsicherheit kämpft die Besatzung – zusammen mit neuen Freunden – darum, der Föderation wieder Hoffnung zu geben. Dabei trumpft die Die 3te Staffel mit besonderen Extras auf, wie dem „Autoren-Logbuch“, dem exklusiven Featurette „Michael Burnham sein“ oder amüsanten Outtakes.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 19te November 2021. Viel Glück!

