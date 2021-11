Ton Roosendaal kündigt an: Blender 3.0 kommt im Dezember – und Blender 3.7 im Jahr 2023. Und sonst…?

In nuce: Ton Roosendaal, Vorsitzender und Chefentwickler von Blender, zeichnete jüngst seine Roadmap für die Version-3-Reihe der beliebte Open-Source-Software für 3D-Modeler.

Wegmarken: Laut Roadmap soll die Version-3-Reihe noch im Dezember dieses Jahres mit Blender 3.0 losgehen – und mit Blender 3.7 im Jahr 2023 enden. Ursprünglich wurde Blender 3.0 bereits für den August dieses Jahrs angekündigt. Wie wir euch allerdings bereits am 14.09. berichtet haben, kündigte Blenders Development Coordinator an, die neue Blender-Version erscheine doch erst im Dezember.

Bereits im Vorjahr wurde auf der Blender Foundation angekündigt, dass die Versionierungen Blenders zu einem Zwei-Jahres-Zyklus wechseln soll. Damit würde der Blender 2.x-Release nach über 20 Jahren enden. Die Roadmap skizziert die Versionierungen von Blender 3.1 bis 3.7, ohne jedoch exakt festzulegen, wann die jeweiligen Iterationen erscheinen sollen, oder welche Neuerungen diese im Detail mit sich bringen werden.

Die Versionen der Reihe 3.0 und weiter sollen insgesamt Verbesserungen in puncto Physik, Sculpting und Character-Rigging beinhalten. Aber auch ein neues Asset-Management, USD-Import und Cycles X werden erwartet. Außerdem soll Blender komplett auf „Vulkan“ zwecks GPU-Computing umsatteln, wobei die neuen „Vulkan“- und „Metal“-Backends OpenGL bis zum Ende des Jahres 2022 komplett ersetzen sollen. Dasselbe gilt für GPU-Ray-Tracing via „Vulkan“ innerhalb der „Eevee“-Rendering-Engine. Zudem wird Blender mit Version 3.0 von allen wichtigen CPU- und GPU-Herstellern unterstützt, darunter Intel, AMD, Nvidia und Apple.

Weitergeklickt: Auf der „Blender 3.x Roadmap“ lest ihr genau nach, mit welchen Funktionen Blender 3.0 aufwarten will. Und wer seinem Blender 3.0.0 Alpha schonmal einheizen will, der zündelt mit diesem vierzigminütigen How-to.